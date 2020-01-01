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Трамп назвал Грету Тунберг "сердитой девушкой"

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При этом американский лидер подчеркнул, что ничего не знает о шведской школьнице-экоактивистке.
Грета Тунберг
Грета Тунберг
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что шведская экоактивистка Грета Тунберг оставляет впечатление "очень сердитой" девушки. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете The Wall Street Journal 21 января.
 
Ранее Тунберг, как и Трамп, выступила на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
 
"Я на самом деле ничего не знаю о ней (Грете Тунберг - ред.)", - отметил президент США и добавил, что она оставляет впечатление "очень сердитой" девушки.
 
Напомним, 16-летняя Тунберг в последнее время стала лицом экологических протестов. В 2018 году она начала каждую пятницу проводить одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.
 
Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград, а также стала обладателем звания Человек года по версии американского журнала Time.

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Теги: экология, климат, Трамп, Дональд Трамп, Грета Тунберг
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Источник: korrespondent.net

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