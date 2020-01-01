В Мексике ограбили автобус с туристами из Польши - СМИ

У польских туристов отобрали фотоаппараты, документы, кредитные карты, деньги и компьютеры.

В Мексике ограбили автобус с туристами из Польши. Об этом 21 января сообщило польское издание Gazeta.pl

Отмечается, что автобус, в котором находилось около 25 туристов из Польши, ограбили во время экскурсии 20 января.

По информации издания, грабители отобрали у польских туристов фотоаппараты, документы, кредитные карты, деньги и компьютеры.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Париже ограбили двух 60-летних сестер из Катара . Стоимость украденной одежды и драгоценностей оценили примерно в пять миллионов евро.

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