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В Мексике ограбили автобус с туристами из Польши - СМИ

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У польских туристов отобрали фотоаппараты, документы, кредитные карты, деньги и компьютеры.
Туристы в Мексике (архивное фото)
Туристы в Мексике (архивное фото)
 
В Мексике ограбили автобус с туристами из Польши. Об этом 21 января сообщило польское издание Gazeta.pl.
 
Отмечается, что автобус, в котором находилось около 25 туристов из Польши, ограбили во время экскурсии 20 января.
 
По информации издания, грабители отобрали у польских туристов фотоаппараты, документы, кредитные карты, деньги и компьютеры.
 
О пострадавших не сообщается.
 
 
Ранее сообщалось, что в Париже ограбили двух 60-летних сестер из Катара. Стоимость украденной одежды и драгоценностей оценили примерно в пять миллионов евро. 

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Теги: Польша, ограбление, туристы, Мексика
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Источник: korrespondent.net

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