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Пневмония в Китае: число жертв возросло до девяти

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Численность инфицированных новым коронавирусом увеличилась до 440 человек. Он также распространился за пределы страны.
В Китае распространяется новый вид вируса
В Китае распространяется новый вид вируса

В Китае от заболевания пневмонией нового типа скончались девять человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. Об этом в среду, 22 января, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь, сообщает Reuters.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", - указал чиновник.

Он подчеркнул, что власти страны принимают активные превентивные меры.

По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. 

В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Ранее сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли шесть человек. Власти страны официально подтвердили, что он передается от человека к человеку.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, пневмония
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Люблю_Украину    22.01.2020, 06:19
Оценка:  -2
Люблю_Украину
1,6 миллиарда человек...при таком количестве только смертей от гриппа десятки тысяч в год, а от обычной пневмонии и того больше. И это просто статистика. А тут раскручивают панику. Как при Юльке с птичьим гриппом
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