Пневмония в Китае: число жертв возросло до девяти

Численность инфицированных новым коронавирусом увеличилась до 440 человек. Он также распространился за пределы страны.

В Китае от заболевания пневмонией нового типа скончались девять человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. Об этом в среду, 22 января, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь, сообщает Reuters.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", - указал чиновник.

Он подчеркнул, что власти страны принимают активные превентивные меры.

По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.

В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Ранее сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли шесть человек. Власти страны официально подтвердили, что он передается от человека к человеку.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

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