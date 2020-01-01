К взлому телефона Безоса причастен саудовский принц - СМИ

Глава Amazon получил зараженный файл в WhatsApp с телефона, которым пользовался Мохаммед бен Салман, пишет The Guardian.

Мобильный телефон главы компании Amazon Джеффа Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему прислал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. С таким утверждением выступила во вторник, 21 января, британская газета The Guardian

Источники, знакомые с результатами криминалистического исследования мобильного телефона Безоса, сообщили изданию, что шпионская программа могла быть загружена в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp .

Собеседники The Guardian утверждают, что в течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан огромный объем файлов.

Газета подчеркивает, что не обладает информацией о том, как именно были использованы данные, полученные в результате хакерской атаки.

Напомним, в марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Спустя несколько месяцев смс-сообщения главы Amazon и его фотографии с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer , принадлежащего компании American Media.

Как объяснил де Бекер, Эр-Рияд захотел навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета The Washington Post начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Адвокат главы Amazon в ответ на просьбу издания прокомментировать информацию в статье ограничился заявлением о том, что Безос "сотрудничает со следствием".

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответило на запрос газеты.

Корреспондент.net , журналист The Washington Post Как сообщал, журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

The Washington Post, ссылаясь на источник в ЦРУ, сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве.

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