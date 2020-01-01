Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ

Власти страны также пригласили в город, где находится очаг вспышки пневмонии, специалистов из Гонконга, Макао и Тайваня.

Власти Китая пригласили специалистов из Всемирной организации здравоохранения, специальных административных районов Гонконг и Макао, а также с Тайваня в Ухань, где находится очаг вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом 22 января сообщил заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

"Мы намерены поддерживать международное сотрудничество и контакты (по вопросу распространения заболевания - ред.) и обеспечивать регулярное обнародование информации", - отметил чиновник.

По его словам, госкомитет по вопросам гигиены и здоровья намерен следить за тем, чтобы власти города Ухань ежедневно давали общественности информацию о распространении заболевания и мерах его профилактики и контроля.

"Мы по своей инициативе намерены усиливать коммуникацию по ситуации, касающийся вспышки заболевания, с ВОЗ, соответствующими странами, а также со специальными административными районами Гонконгом и Макао, а также с Тайванем, мы приглашаем специалистов ВОЗ, Гонконга, Макао и Тайваня в Ухань, чтобы на месте изучить ситуацию с распространением заболевания и предпринимаемыми мерами профилактики и контроля", - добавил Ли Бинь.

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса

Инфицированных уже обнаружили в 14 регионах Китая, а также за пределами страны: в Таиланде, Южной Корее, Японии и США

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