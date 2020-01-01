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Израильские военные убили трех палестинцев на границе с Газой

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Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему – 17 лет, сообщили в полиции Газы.
Израильские солдаты (архивное фото)
Израильские солдаты (архивное фото)

Израильские военнослужащие застрелили трех палестинцев, которые бросили в них взрывное устройство при попытке пересечь границу из территории Газы. Об этом сообщает Reuters в среду, 22 января.

Отмечается, что войска оцепили район в южной части палестинского прибрежного анклава после того, как обнаружили трех подозреваемых, пересекающих границу.

"Обыскали этот район в отношении подозреваемых, которые бросили гранату или взрывное устройство в военных, которые затем открыли огонь по трем палестинцам", – говорится в заявлении военных.

Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему – 17 лет, сообщил источник в полиции в Газе. Утверждается, что это были гражданские лица, не имеющие боевой принадлежности в Газе.

Ранее 15 января Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них были перехвачены системой ПВО Железный купол.

Этот обстрел израильской территории стал первым в 2020 году. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 25 декабря 2019 года, она была перехвачена израильской системой ПВО. В ответ Израиль нанес удар по сектору Газа.

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, арабо-израильский конфликт, взрыв, жертвы, обстрел, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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