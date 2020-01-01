В Ливане сформировали новое правительство на фоне протестов
Власти Ливана объявили о формировании нового правительства, который возглавит действующий премьер-министр Хасан Дияб. Об этом накануне вечером сообщило Reuters.
В состав нового правительства вошли 20 министров, которых поддержали основные политические силы страны.
По словам премьера, новое правительство станет технократической "командой спасения" для страны, в которой с середины октября 2019 года на фоне экономического кризиса продолжаются уличные протесты. Тогда премьер-министр Саад Харири подал в отставку.
Отмечается, что одной из главных причин прекращения политического кризиса в стране стало давление исламистской партии Хезболла, которая имеет большинство в ливанском парламенте.
Ранее сообщалось, что протесты в Ливане вызваны ухудшающейся экономической ситуацией. Страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. В Ливане объявили чрезвычайное экономическое положение. Сейчас разрабатывается новый бюджетный план и реформа пенсионной системы.
На минувших выходных в Ливане пострадали более 400 человек в ходе столкновений между демонстрантами и полицией.
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