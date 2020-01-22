В Буркина-Фасо боевики убили 36 мирных жителей

Президент страны Рок Марк Кристиан Каборе объявил 22 и 23 января национальными днями траура.

В центрально-северном регионе Буркина-Фасо вооруженные боевики устроили штурм двух населенных пунктов. В результате атаки погибли 36 мирных жителей, был подожжен местный рынок, сообщает Синьхуа в среду, 22 января.

"Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе во вторник объявил 22 и 23 января национальными днями траура по жертвам нападения террористов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на севере Буркина-Фасо сложилась тяжелая обстановка в области безопасности. Частые нападения боевиков привели к волне паники.

С 2015 года атаки террористов в Буркина-Фасо унесли жизни более 700 человек, в том числе 200 военнослужащих. Тысячи жителей страны покинули свои дома.

Напомним, в начале января в провинции Суру на севере Буркина-Фасо прогремел взрыв в школьном автобусе. Тогда погибли 14 человек, еще девять получили ранения.

Также сообщалось, что в Буркина-Фасо 10 солдат жертвами атаки боевиков. Нападение на военный патруль произошло на севере страны.

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