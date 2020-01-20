В США срочно создают вакцину от неизвестного вируса из Китая

Соединенные штаты в срочном порядке начали разрабатывать вакцину от неизвестного короновируса.

Национальные Институты Здоровья Соединенных штатов работают над вакциной против нового вируса, который заразил сотни и убил четырех человек в Азии. Об этом сообщает CNN.

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Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сказал, что пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических и больше года, пока вакцина не будет доступна широким массам.

Институт находится на первом этапе разработки вакцины, - заявил доктор Энтони Фаучи.

По словам эксперта, назначенного правительством Китая, вирус, о котором впервые было сообщено в конце декабря, заразил более 200 человек. Большая часть случаев заражения была зафиксирована в Китае, но было четыре случая в Таиланде, Южной Корее и Японии.

Напомним, ранее численность инфицированных новым коронавирусом увеличилась до 440 человек. Он также распространился за пределы страны.

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