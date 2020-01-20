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Отец спас сына, убив койота голыми руками

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Мужчине пришлось задушить зверя голыми руками, чтобы спасти двухлетнего сына из его пасти.
Отец спас сына, убив койота голыми руками
Via Kensington Police)

Американец убил агрессивного койота голыми руками и спас сыну жизнь. Об этом сообщает телеканал CBS Boston.

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Житель города Кенсингтон, Иэн О'Райли вышел погулять к пруду с женой и тремя детьми. Там на его двухлетнего сына напал койот.

По словам отца, он “под влиянием инстинктов и адреналина“ бросился на животное и прижал его к земле. Мужчина голыми руками задушил зверя, ребенок не пострадал благодаря плотной одежде.

О'Райли получил несколько укусов и начал проходить лечение от бешенства. Власти устанавливают, было ли животное больным.

Сам американец отмечает, что не хотел убивать койота, но не видел иного способа защитить свою семью. Ранее в этот же день другой местный житель снял, как агрессивное животное атаковало машину.

Ранее сообщалось, что во Львове нашли в квартире 1700 летучих мышей. Летучие мыши обосновались на балконе. Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа.
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Теги: животные, видео, спасение, инцидент, Сын, койоты, отец
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Источник: korrespondent.net

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