Отец спас сына, убив койота голыми руками
Американец убил агрессивного койота голыми руками и спас сыну жизнь. Об этом сообщает телеканал CBS Boston.
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Житель города Кенсингтон, Иэн О'Райли вышел погулять к пруду с женой и тремя детьми. Там на его двухлетнего сына напал койот.
По словам отца, он “под влиянием инстинктов и адреналина“ бросился на животное и прижал его к земле. Мужчина голыми руками задушил зверя, ребенок не пострадал благодаря плотной одежде.
О'Райли получил несколько укусов и начал проходить лечение от бешенства. Власти устанавливают, было ли животное больным.
Сам американец отмечает, что не хотел убивать койота, но не видел иного способа защитить свою семью. Ранее в этот же день другой местный житель снял, как агрессивное животное атаковало машину.
Ранее сообщалось, что во Львове нашли в квартире 1700 летучих мышей. Летучие мыши обосновались на балконе. Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа.
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