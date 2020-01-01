Сенат рассмотрит импичмент Трампа ускоренно

Соответствующую резолюцию поддержали 53 республиканца, 47 демократов выступили против.

Принятый документ регламентирует сроки и последовательность разбирательства. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель. Предложение вызвало резкую критику со стороны демократов.

Согласно документу, республиканцы планируют дать юристам, которые будут защищать Трампа, и выбранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

В ходе заседания Сената республиканцы отклонили восемь поправок демократов по резолюции. В частности, они не позволили провести слушания с бывшим советником Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который ранее заявлял о готовности выступить в Сенате.

Еще семь отклоненных поправок касались предоставления для рассмотрения в Сенате документов, связанных с прекращением военной помощи Украине из Белого дома, Госдепартамента, Административно-бюджетного управления и Министерства обороны США.

Кроме того, поправки демократов предусматривали проведение слушаний с и.о. главы администрации Белого дома Миком Малевни, а также двумя чиновниками администрации - Робертом Блэром и Майклом Даффи, которые были задействованы в процессе прекращения помощи для Украины. Еще одно предложение предусматривало представления доказательств в процессе импичмента, собранных во время других слушаний в Конгрессе США.