Сенат рассмотрит импичмент Трампа ускоренно
Американский Сенат проведет процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
Соответствующую резолюцию поддержали 53 республиканца, 47 демократов выступили против.
Принятый документ регламентирует сроки и последовательность разбирательства. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель. Предложение вызвало резкую критику со стороны демократов.
Согласно документу, республиканцы планируют дать юристам, которые будут защищать Трампа, и выбранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.
После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.
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