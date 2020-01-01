В России освободили фигуранта дела Хизб ут-Тахрир

Истек пятилетний срок отбывания наказания для двоих политзаключенных крымских татар мусульман из Крыма.

Крымский политзаключенный Рустем Ваитов освобожден в связи с истечением срока отбывания приговора из колонии в российском городе Курган на Урале. Он был осужден по так называемому делу Хизб ут-Тахрир, сообщает в среду, 22 января, общественная группа Крымская солидарность в Facebook со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

"Сегодня истек пятилетний срок отбывания наказания для двоих политзаключенных крымских татар мусульман из Крыма. Вместе с адвокатом Семедляевым Рустема Ваитова встречает его родной брат и представители дипломатической миссии Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в январе и апреле 2015 года Рустем Ваитов, Руслан Зейтуллаев, Юрий Примов и Ферат Сайфуллаев были незаконно задержаны в селе Орлиное под Севастополем. Зейтуллаеву инкриминировали организацию деятельности террористической организации, остальным – участие в ней.

После полутора лет судов в сентябре 2016 Северо-кавказский окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Примова, Ваитова, Сайфуллаева к пяти годам в колонии общего режима, Зейтуллаеву дали семь лет, но потом пересмотрели приговор и осудили к 15 годам колонии строгого режима.

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации Хизб ут-Тахрир, которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.

Верховный суд России запретил Хизб ут-Тахрир в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". После аннексии Крыма начались задержания местных членов Хизб ут-Тахрир. При этом во многих странах данная организация легально существует в соответствии с законом.Она была создана еще в 1953 году и не совершила ни одного теракта.

Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

Завершено следствие очередного эпизода дела Хизб ут-Тахрир

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