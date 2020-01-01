При авиаударах в Сирии погибли 40 человек
В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 40 человек. Как сообщает Reuters в среду, 22 января, удары нанесла российская авиация.
В селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей. Девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.
Напомним, что ранее в обострении в Сирии погибли около 100 человек. Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 военнослужащих и 51 гражданский.
Также сообщалось, что США развернули российский военный конвой в Сирии. Военные РФ направлялись в сторону нефтяного месторождения, пишут СМИ. Подобные инциденты уже происходили.
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