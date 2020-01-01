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Связанный с ИГИЛ ребенок казнил нигерийца

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Опубликовано фото, как восьмилетний мальчик, замотанный в черный платок, расстреливает мужчину, .
Ребенок, связанный с "Исламским государством,", казнил мужчину
Ребенок, связанный с "Исламским государством,", казнил мужчину
Reuters (архивное фото)

Восьмилетний ребенок под влиянием "Исламского государства" казнил мужчину в Нигерии. Об этом сообщает Site Intelligence Group в Twitter в среду, 22 января.

На кадрах запечатлен 8-летний ребенок в черном платке. Он стреляет в затылок чернокожему мужчине. Отмечается, что это казнь могла произойти на территории Нигерии.

Как предполагает Site Intelligence Group, мальчик является членом "Западноафриканской провинции Исламского государства" (ISWAP, ранее известная как Боко харам).

 
 

Напомним, что ранее США возобновили операцию против террористов в Ираке. Американские и иракские военные уже начали проводить совместные операции, но пока не в таком объеме, как прежде.

Назван новый лидер "Исламского государства"

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Теги: дети, казнь, расстрел, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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