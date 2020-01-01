Крушение самолета МАУ: к расследованию присоединится General Electric

General Electric является совладельцем фирмы CFM, которая производит двигатели для самолетов Boeing-737.

Американская корпорация General Electric Co будет участвовать в расследовании катастрофы самолета МАУ, который был сбит ракетой в Иране. Об этом сообщает Reuters в среду, 22 января.

"General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании украинского пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами, заявил представитель компании GE во вторник", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что General Electric в кооперации с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, которая занимается изготовлением двигателей для самолетов Boeing-737.

Накануне стало известно, что Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого самолета МАУ.

В свою очередь Украина несколько раз обращалась к Тегерану с просьбой передать черные ящики, но до сих пор их не получила. Хотя министр транспорта Ирана Мохаммадом Эслами на встрече с президентом Владимиром Зеленским обещал, что Украине вернут самописцы и обломки самолета.

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