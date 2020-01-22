В Греции президента выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра.

Президентом Греции впервые стала женщина, председатель высшего административного суда Екатерина Сакелларопулу, пишет в среду, 21 января, РИА новости.

За нее проголосовали на данный момент более 200 депутатов парламента из 300, этого количества голосов достаточно для избрания.

По конституции Греции, президента выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра. Своего кандидата могут предложить и фракции. Регламент не предусматривает обсуждения кандидата в президенты.

Срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Глава государства в Греции в основном имеет представительскую функцию. Основная власть принадлежит премьер-министру.

Кандидатуру Сакелларопулу поддержали правящая партия Новая демократия и оппозиционные СИРИЗА и КИНАЛ (бывшее движение ПАСОК). Не стали ее поддерживать фракции Коммунистической партии Греции, партий МЕРА25 и Греческое движение.

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