Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президентом Греции впервые стала женщина

Комментариев: 0
В Греции президента выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра.
Грецию впервые возглавила женщина
Грецию впервые возглавила женщина
АР
 
Президентом Греции впервые стала женщина, председатель высшего административного суда Екатерина Сакелларопулу, пишет в среду, 21 января, РИА новости.
За нее проголосовали на данный момент более 200 депутатов парламента из 300, этого количества голосов достаточно для избрания. 
 
По конституции Греции, президента выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра. Своего кандидата могут предложить и фракции. Регламент не предусматривает обсуждения кандидата в президенты. 
 
Срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Глава государства в Греции в основном имеет представительскую функцию. Основная власть принадлежит премьер-министру.
 
Кандидатуру Сакелларопулу поддержали правящая партия Новая демократия и оппозиционные СИРИЗА и КИНАЛ (бывшее движение ПАСОК). Не стали ее поддерживать фракции Коммунистической партии Греции, партий МЕРА25 и Греческое движение.
 
Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в новогоднем поздравлении заявил об окончании эпохи кризиса в стране.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Греция, голосование, парламент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь