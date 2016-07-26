Молдова отказалась выдать Украине бизнесмена Платона

Летом 2016 года были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Молдову, и он должен вернуться в Украину, считают в Офисе генпрокурора.

Власти Молдовы не выдадут Украине бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного два года назад к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Об этом сказал министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский, сообщает телеканал ТВ-8 в среду, 22 января.

"Невозможно сначала экстрадировать, а затем просить аннулировать экстрадицию, учитывая, что человека осудили на территории Молдовы и он должен отбывать наказание в республике, являясь ее гражданином", – заявил Нагачевский, комментируя запрос, который направил в конце прошлого года в Кишинев генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В запросе отмечалось, что летом 2016 года были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Молдову, и он должен вернуться в Украину, чтобы возобновить процесс и повторно проанализировать запрос Молдовы о выдаче в соответствии со всеми нормами закона.

Запрос генеральной прокуратуры Киева был отправлен в Кишинев после того, как 21 ноября суд отменил решение Генеральной прокуратуры Украины относительно экстрадиции Платона.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 июля 2016 года Платона задержали в Киеве по ордеру Интерпола. Он подозревался в причастности к хищению миллиарда леев (более $20 млн) накануне парламентских выборов в Молдове в 2014 году. Также Платона подозревали в причастности к выводу из России в оффшоры через банки Молдовы более $20 млрд.

В конце августа 2016 года Украина выдала бизнесмена Платона Молдове. По итогам судебных заседаний он получил в общей сложности 25 лет тюрьмы.

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