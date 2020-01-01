Китай заявил об угрозе распространения нового вируса

Жертвами коронавируса в Китае стали уже девять человек, численность инфицированных увеличилась до 440 человек.

Коронавирус может мутировать, считают в Китае

Новый коронавирус, зафиксированный в Китае, может мутаировать и распространиться за пределы страны, сообщает BBC.

"Хотя пути передачи вируса еще не полностью изучены, существует вероятность мутации вируса и риск дальнейшего распространения эпидемии", - говорится в сообщении.

В связи с этим власти Китая усилили противоэпидемические меры по сдерживанию распространения вируса 2019-nCoV, вызывающего респираторные заболевания и пневмонию.

По последним данным, от коронавируса в Китае умерли 9 человек, инфицированы 440.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.

В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

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