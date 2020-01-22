Миллиардер Сорос встретился в Давосе со своими сторонниками из Украины

Сорос встретился с сотрудниками Международного фонда "Возрождение".

22 января, в Давосе, американский миллиардер Джордж Сорос провел встречу с сотрудниками Международного фонда “Возрождение“. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Александр Сушко.

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“True соросята и Сорос. Состоялась мотивационная встреча филантропа Джорджа Сороса с лидерами одного из его старейших и лучших фондов - Международного фонда “Видродження“. Работаем для свободной, открытой, демократической Украины! Будет много интересного, творческого и полезного. Конспирологам и лично Медведчуку предлагаем альтернативную версию этого релиза: “Мировая закулиса провела в глобалистском Давосе совещание по вопросам принуждения украинской марионеточной власти к внешнему управлению и распродаже земли-трубы,“ - написал Сушко.





Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Давос: Он выступит на экономическом форуме.

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