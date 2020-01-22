Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Миллиардер Сорос встретился в Давосе со своими сторонниками из Украины

Комментариев: 1
Сорос встретился с сотрудниками Международного фонда "Возрождение".
В Давосе Сорос встретился с сотрудниками фонда "Возрождение".
В Давосе Сорос встретился с сотрудниками фонда "Возрождение".
Александр Сушко/Facebook

22 января, в Давосе, американский миллиардер Джордж Сорос провел встречу с сотрудниками Международного фонда “Возрождение“. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Александр Сушко.

Читай также: Экономический форум в Давосе: Кто представит Украину и какие вопросы будут решать

“True соросята и Сорос. Состоялась мотивационная встреча филантропа Джорджа Сороса с лидерами одного из его старейших и лучших фондов - Международного фонда “Видродження“. Работаем для свободной, открытой, демократической Украины! Будет много интересного, творческого и полезного. Конспирологам и лично Медведчуку предлагаем альтернативную версию этого релиза: “Мировая закулиса провела в глобалистском Давосе совещание по вопросам принуждения украинской марионеточной власти к внешнему управлению и распродаже земли-трубы,“ - написал Сушко.



Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Давос: Он выступит на экономическом форуме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Сорос, Давос, фонд Возрождение, Сушко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Орест_Пiхва    22.01.2020, 13:58
Оценка:  -4
Орест_Пiхва
Скоро и эта рептилия отправится к макакейну
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь