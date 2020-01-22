Отец случайно выстрелил себе и сыну в голову

Мужчина понарошку боролся с четырехлетним сыном на кровати. По неизвестной причине рядом оказалось заряженное оружие.

В США отец случайно подстрелил себя и своего малолетнего сына во время игры. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в американском городе Блумингтон, в воскресенье, 19 января. По данным полицейского отчета, 36-летний мужчина играл со своим четырехлетним сыном.

Отец и ребенок в шутку боролись на кровати. Оказалось, что при себе мужчина имеет заряженный пистолет. Оружие выпало во время игры и подстрелило обоих.

Американец получил ранение, которое не угрожает его жизни. Ребенок с пулевым ранением в голову находится в критическом состоянии.

Сообщается, что полиция выясняет детали происшествия. Подробности пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что подросток застрелился, снимая видео для соцсети. Также Корреспондент писал о том, что отец спас сына, убив койота голыми руками.

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