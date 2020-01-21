Италия усиливает меры безопасности из-за нового вируса

В аэропорту Рима установят термосканеры для рейсов с Китая. Они будут выявлять пассажиров с повышенной температурой тела.

Сканеры будут использованы для всех будущих рейсов из Уханя

Власти Италии приняли решение об усилении мер безопасности из-за нового коронавируса. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Минздрав Италии.

Так, в Международном аэропорту имени Леонардо да Винчи в Риме установят термосканеры для выявления пассажиров с повышенной температурой тела, которые прилетают из китайского города Ухань.

В министерстве добавили, что сканеры будут использованы для всех будущих рейсов из Уханя.

Отмечается, что пассажиры также должны будут заполнить документ, в котором будет расписан их дальнейший маршрут после прилета.

По последним данным, от коронавируса в Китае умерли 9 человек, инфицированы 440.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

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