Пассажирский Boeing экстренно сел в Румынии

Через час после взлета в салоне произошло задымление. Самолет летел из Бухареста в Лондон. В результате рейс был задержан на 8,5 часов.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Бухареста в Румынии. Об этом сообщает The Aviation Herald в среду, 22 января.

Пассажирский лайнер вернулся в аэропорт через час после взлета в связи с задымлением в салоне.

"Самолет Boeing 737-800 от Ryanair, который совершал полет из Бухареста в Лондон с 169 пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за задымления в салоне", - сказано в сообщении.

Самолет прекратил набирать высоту, но уже через несколько минут пилот сообщил диспетчеру, что ситуация на борту улучшилась, и отменил сигнал бедствия.

Пилота считал, что задымление было связано с неправильным размораживанием самолета перед взлетом. Но через час после взлета самолет все равно вернулся в аэропорт Бухареста. В результате сам рейс в Лондон был задержан еще на восемь с половиной часов.

Напомним, что ранее в аэропорту Одессы произошло ЧП, когда птица попала в двигатель самолета. На подходе к аэропорту один из двигателей самоелта "поймал" птицу. Позже вылет лайнера задержали на 10 часов.

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