У США есть план по сдерживанию новой пневмонии

План уже реализуется очень хорошо, заявил Трамп. Над предотвращением вспышки заболевания работают Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Трамп заявил, что у США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране

В США власти работают над предотвращением распространения по стране нового типа пневмонии, которую провоцирует коронавирус 2019-nCoV. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters в среду, 22 января.

"У нас действительно есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Он уже реализуется очень хорошо", - сказал Трамп.

Дональд Трамп также добавил, что в США Центры по контролю и профилактике заболеваний работают на очень высоком уровне.

Напомним, что накануне в США новый коронавирус обнаружили у мужчины 30 лет, который недавно вернулся из Китая. Случай выявлен в штате Вашингтон, состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Также сообщалось, что число жертв пневмонии в Китае возросло до девяти. Численность инфицированных новым коронавирусом увеличилась до 440 человек. Он также распространился за пределы страны.

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