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СМИ назвали место расшифровки черных ящиков самолета МАУ

Комментариев: 1
Расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, разбившегося в Тегеране, будет проведена на территории Ирана.
Черные ящики со сбитого самолета МАУ
Черные ящики со сбитого самолета МАУ

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами заявил, что расшифровка записей черных ящиков разбившегося украинского самолета будет проходить на территории их страны. Об этом сообщило в среду, 22 января, иранское агентство Fars.

По его словам, "расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, потерпевшего крушение под Тегераном, будет проведена на территории Ирана".

Эслами пояснил, что в настоящее время "ведутся работы по подготовке необходимого оборудования и программного обеспечения для решения этого вопроса".

Ранее Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого самолета. 

Стоит отметить, что Украина несколько раз обращалась к Тегерану с просьбой передать черные ящики, но до сих пор их не получила. Хотя министр транспорта Ирана Мохаммадом Эслами на встрече с президентом Владимиром Зеленским накануне пообещал, что Украине вернут самописцы и обломки самолета.

 

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, крушение, МАУ, черный ящик, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Операторська    22.01.2020, 14:38
Оценка:  0
Операторська
просила? якби вимагала - то може й віддали б ...
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