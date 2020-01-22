СМИ назвали место расшифровки черных ящиков самолета МАУ

Расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, разбившегося в Тегеране, будет проведена на территории Ирана.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами заявил, что расшифровка записей черных ящиков разбившегося украинского самолета будет проходить на территории их страны. Об этом сообщило в среду, 22 января, иранское агентство Fars.

По его словам, "расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, потерпевшего крушение под Тегераном, будет проведена на территории Ирана".

Эслами пояснил, что в настоящее время "ведутся работы по подготовке необходимого оборудования и программного обеспечения для решения этого вопроса".

Ранее Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого самолета. Стоит отметить, что Украина несколько раз обращалась к Тегерану с просьбой передать черные ящики, но до сих пор их не получила. Хотя министр транспорта Ирана Мохаммадом Эслами на встрече с президентом Владимиром Зеленским накануне пообещал, что Украине вернут самописцы и обломки самолета.

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