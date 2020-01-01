Забастовка во Франции: остановлена работа самой мощной ГЭС
Во Франции самая мощная гидроэлектростанция Grand'Maison прекратила работу из-за забастовки работников против пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал BFMTV в среду, 22 января.
"Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы. ... Решение об этой акции принималось на собрании бастующих сотрудников", - сказано в публикации.
Мощность остановленной ГЭС составляет 9% от мощности всех ГЭС, используемых во Франции компанией 'Electricit'e de France (EDF).
Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В стране усугубились проблемы с общественным транспортом и железной дорогой.
При этом 11 января власти Франции заявили о важной уступке по пенсионной реформе, исключив пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Это решение уже приветствовали некоторые профсоюзы.
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