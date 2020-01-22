У президента Парагвая диагностировали лихорадку денге

В Парагвае с начала 2020 года зарегистрированы 94 случая денге и два подтвержденных случая смерти от лихорадки.

Марио Абдо Бенитес будет работать в своей резиденции с ограничениями ABC

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заболел лихорадкой денге, но его не госпитализировали. Об этом сказал министр здравоохранения страны Хулио Массолени, сообщает телеканал ABC в среду, 22 января.

Отмечается, что накануне 48-летний Бенитес почувствовал себя плохо. У него поднялась температура до 38,5 градусов и были другие симптомы, которые позволили врачам подозревать у него денге, которая сейчас активно распространяется в Парагвае.

"Что касается здоровья президента, то он находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов, они подтверждают, что президент болен денге", – сказал Массолени.

При этом он добавил, что в ближайшие дни президент продолжит работать в своей резиденции с ограничениями. Накануне он принял участие в одном из пяти запланированных мероприятий.

В Парагвае с начала 2020 года зарегистрированы 94 случая денге в семи регионах, два подтвержденных случая смерти от лихорадки и 12 – по подозрительным причинам.

Лихорадка денге – опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

Напомним, в прошлом году в результате вспышки лихорадки денге на Филиппинах погибли более 800 человек, заболели почти 200 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.

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