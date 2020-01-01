Новое наполовину. Новое правительство России

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, Кабинет Министров обновился на половину.

Новый российский премьер-министр сформировал новое правительство. Силовой и международный блок в нем остался прежним, а вот социально-экономический поменялся.

Из 21 министерства руководители сменились в девяти.

Корреспондент.net разбирался в изменениях.

На старом месте

Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу — незаменимы.

Колокольцев остался министром внутренних дел, Лавров – министром иностранных дел, а Шойгу – министром обороны.

Перестановки в политико-силовом блоке, в принципе, оказались минимальными: новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост вице-премьера – руководителя аппарата и курировавший административную реформу. Он сменит другого хорошего знакомого Медведева, Александра Коновалова, который возглавлял Минюст с 2008 года и считался одним из самых закрытых министров.

Обновления

Пост первого вице-премьера занял Андрей Белоусов, который до этого был помощником президента. Белоусов — потомственный экономист. В 1990-е он работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2000-е — в собственном Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Белоусов по поручению Путина создавал Агентство стратегических инициатив, которое занималось улучшением инвестклимата в России. Сейчас он входит в наблюдательный совет Агентства вместе с Путиным и Грефом.

Вице-премьеров стало девять, а не десять. Среди новых вице-премьеров Марат Хуснуллин, отвечавший за московское строительство, и Дмитрий Чернышенко, возглавлявший Газпром-медиа.

Крупнейшими проектами Хуснуллина в Москве стали ускорение строительства метро через упрощение стандартов проектирования и строительства, реконструкция спорткомплекса Лужники к Чемпионату мира по футболу 2018 года, создание парка Зарядье.

Чернышенко в начале 2015 года был назначен председателем правления Газпром-медиа холдинга, в который входят телеканалы НТВ, ТНТ, Матч ТВ и другие медийные активы. Эту должность он занимал вплоть до назначения на пост вице-премьера. За большой вклад в организацию Олимпиады в Сочи президент России Владимир Путин в марте 2014 года наградил Дмитрия Чернышенко орденом За заслуги перед Отечеством II степени, а в мае 2019-го также — орденом Дружбы.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения, глава департамента кинематографии Ольга Любимова возглавила Минкультуры.

При Любимовой впервые были опубликованы сведения о том, сколько денег от государства с 2015 года получили создатели кино — оказалось, что коммерчески успешными за эти годы стали всего 30 картин из 340.

Ушли

В новое правительство не попали Виталий Мутко, Владимир Мединский, Ольга Васильева, Вероника Скворцова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак. По-прежнему с нами Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Для Украины важнее всего отставка Козака. “Отставка Дмитрия Козака (переходит на работу в администрацию президента, где, по некоторым данным, будет курировать взаимоотношения со странами СНГ), который якобы курировал экономические связи с т.н. "ДНР" и "ЛНР", совместно с ослаблением позицией Владислава Суркова (помощник президента РФ) в системе власти может привести к переформатированию взаимодействия РФ с ОРДЛО. Но этот процесс растянется во времени - и его результат мы сможем наблюдать чуть позже”, - считает украинский политолог Руслан Бортник.

Козак - Преданный член команды Путина, его коллега еще со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга. Именно Козак возглавил российскую рабочую группу по организации обмена удерживаемыми лицами, который прошел в сентябре прошлого года после сложных переговоров.

Российские СМИ пишут, что теперь Козак может получить один из ключевых постов в администрации президента.