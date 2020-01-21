Трамп намерен ограничить въезд в США гражданам семи стран – СМИ

Ограничения могут касаться только определенных правительственных чиновников или же определенных типов виз, утверждают источники.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США. Об этом накануне сообщило издание Politico со ссылкой на два источника в Белом доме.

"Список стран не окончательный и может быть изменен. Но страны, в отношении которых рассматриваются новые ограничения, это Беларусь, Мьянма (также известная как Бирма), Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания", – говорится в публикации.

Отмечается, что проект, который рассматривается в Белом доме, предусматривает иммиграционные ограничения для этих семи стран, но не обязательно полностью запрещает всем гражданам въезд в США. Ограничения могут касаться только определенных правительственных чиновников или же определенных типов виз.

Ранее сам Трамп подтвердил в интервью The Wall Street Journal из Давоса, что пытается включить в список дополнительные страны, гражданам которых будут запрещены поездки в США, но отказался перечислять, какие именно.

Спикер Белого дома Хоган Гидли также отказался подтверждать любые детали о планах по расширению запрета на поездки.

Напомним, в январе 2017 года США ввели запрет на въезд граждан семи мусульманских государств – Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Чада, Ирака и Судана. Однако позже на фоне волны возмущения и судебных исков последние три страны были исключены из этого списка.

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