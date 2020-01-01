Президент Ирака обсудил с Трампом вывод войск
Президент Ирака Бархам Салих в среду, 22 января, встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обеих стран обсудили вопрос сокращения иностранных войск в стране. Об этом по итогам встречи заявили в офисе президента Ирака, передает Reuters.
Отмечается, что встреча произошла на полях форума в Давосе.
"В ходе встречи обсуждались вопросы сокращения иностранных войск и важность соблюдения требований иракского народа по сохранению суверенитета страны", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Ирак не намерен менять решение о выводе войск США. Решение парламента о выводе иностранных войск не подлежит пересмотру, заявили в правительстве страны.
Позже стало известно, что США собираются уменьшить военную помощь Ираку. В Вашингтоне готовят возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов.
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