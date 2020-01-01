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Трамп хочет участвовать в слушаниях по импичменту

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От такой идеи американского президента отговорили его адвокаты. Как известно, Сенат рассмотрит процедуру в ускоренном режиме.
Трамп хочет участвовать в слушаниях по импичменту

Президент США Дональд Трамп хочет принять участие в слушаниях в Сенате по его импичменту. Об этом он заявил в среду, 22 января, на пресс-конференции в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, пишет ТАСС.

По его словам, против такой идеи выступили нанятые президентом адвокаты.

"Я оставлю этот вопрос на откуп Сенату. Я собираюсь вернуться [в Вашингтон] и следить за ходом слушаний", - отметил Трамп. 

Глава Белого дома в очередной раз назвал выдвинутые против него демократами обвинения "ложью", а также выразил надежду, что сенаторы "разберутся с этим вопросом".

Как известно, накануне в Сенате начались разбирательства по делу об импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном режиме, что займет около двух недель.

 

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Теги: Импичмент Президента, Трамп, Дональд Трамп, сенат, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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