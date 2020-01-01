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В МИД рассказали о смерти украинца в Испании

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Местные власти не связывают гибель гражданина Украины со штормом, который бушует в регионе.
Украинец умер предположительно от инфаркта
Украинец умер предположительно от инфаркта
Корреспондент.net

В испанской провинции Валенсия умер украинец. Предварительная причина смерти - инфаркт. Об этом в среду, 22 января, сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

"Согласно предварительной информации Генерального консульства Украины в Барселоне, со ссылкой на органы Гражданской гвардии Испании, умершим в провинции Валенсия является гражданин Украины 1964 г.р., уроженец Запорожской области. Предположительной причиной его смерти является инфаркт", - сказал дипломат.

По его словам, компетентные органы Испании не связывают причины смерти гражданина Украины с погодными условиями в провинции Валенсия, где бушует шторм Глория.

Вскрытие тела будет осуществлено в ближайшее время.

Отмечается, что консульство устанавливает контакты с родственниками с целью возможной дальнейшей репатриации тела в Украину.

Накануне сообщалось, что количество погибших от непогоды в Испании удвоилось.

Как известно, Испанию накрыл мощный шторм, из-за которого резко упала температура, а страну завалило снегом. Власти пяти провинций Испании объявили высший уровень опасности из-за штормовоо ветра и снегопада.

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Теги: МИД Украины, Испания, смерть, украинцы, непогода
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Источник: korrespondent.net

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