Пневмония в Китае: число погибших удвоилось

Количество инфицированных увеличилось до 444. В России и в Мексике заявляют, что госпитализированы приезжие из Китая с подозрением на вирус. Китай закрыл границу.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 17

От нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, в Китае погибли уже 17 человек. Об этом заявил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь на пресс-конференции в среду, 22 января.

"По данным на 20:00 по местному времени количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли", - заявил Юньянь.

В Мексике заявили, что изучают случай возможного заражения коронавирусом в штате Тамаулипасе. Заболевший сейчас находится под наблюдением. Об этом сказал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В России также проверяют вероятный случай заражения коронавирусом. Канал Mash пишет, что "в Пулково госпитализирован человек с подозрением на новый китайский коронавирус". 23-летний россиянин сегодня прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая (с пересадками в Красноярске и Москве).

"Парня срочно забрали с температурой в 38 градусов с КПП Пулково, сейчас он находится в больнице. В данный момент врачи выясняют тот ли это самый вирус или нет", - сказано в публикации.

В свою очередь власти Китая объявили о закрытии границ для иностранных туристов, чтобы предотвратить распространение вируса.

"В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей", - сообщила пресс-служба северокорейского туроператора Young Pioneer Tours.

Напомним, что ранее Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ. Власти страны также пригласили в город, где находится очаг вспышки пневмонии, специалистов из Гонконга, Макао и Тайваня.

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