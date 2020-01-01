Аэропорт Триполи обстреляли из Градов

Военные армии Хафтара нанесли ракетный удар по аэропорту Митига, нарушив воздушное движение над столицей Ливии.

О разрушениях и жертвах обстрела не сообщается aa.com.tr

Силы Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара обстреляли из ракетных установок Град аэропорт Митига на окраине столицы Ливии Триполи, сообщает в среду, 22 января, агентство Анадолу.

"Этот обстрел - ужасная угроза воздушному движению и новое, очередное нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков Хафтара", - заявил представитель признанного ООН ливийского правительства Мухаммеда Каноуну.

По его словам, всего по аэропорту были выпущены шесть ракет. При этом представитель правительства не уточнил, есть ли после обстрела разрушения и жертвы.

По данным СМИ, обстрел привел к сбоям в воздушном движении в этом районе.

Напомним, на выходных в Берлине состоялась конференция по ситуации в Ливии. На ней был принят документ, которым участники встречи призвали к разоружению военизированных групп и прекращению всех военных передвижений на территории страны.

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