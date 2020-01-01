В Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Гражданина РФ госпитализировали в аэропорту Санкт-Петербурга.

22 января, в Санкт-Петербурге, в клиническую инфекционную больницу им. Боткина госпитализировали мужчину с подозрением на заболевания новым коронавирусом из Китая. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева.

Читай также: Пневмония в Китае: число погибших удвоилось

Известно, что гражданина РФ госпитализировали в аэропорту Пулково. Он прибыл в Санкт-Петербург из Китая, с пересадкой в Москве.

Более подробная информация на данный момент не известна.

Напомним, число погибших от пневмонии в Китае удвоилось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.