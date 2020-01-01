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В Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

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Гражданина РФ госпитализировали в аэропорту Санкт-Петербурга.
Гражданина РФ госпитализировали сподозрением на коронавирус
Гражданина РФ госпитализировали сподозрением на коронавирус
rosminzdrav.ru

22 января, в Санкт-Петербурге,  в клиническую инфекционную больницу им. Боткина госпитализировали мужчину с подозрением на заболевания новым коронавирусом из Китая. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева.

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Известно, что гражданина РФ госпитализировали в аэропорту Пулково. Он прибыл в Санкт-Петербург из Китая, с пересадкой в Москве.

Более подробная информация на данный момент не известна.

Напомним, число погибших от пневмонии в Китае удвоилось.

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Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, РФ
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