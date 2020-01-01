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В США предотвратили теракт неонацистов

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База это группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация. Группа стремится подготовить членов к актам насилия.
Полиция США предотвратила теракт
Полиция США предотвратила теракт
gettyimages.com
 
В США арестовали экс-резервиста Вооруженных сил Канады, который готовил теракт во время митинга против оружия в Вирджинии, также было задержано двух мужчин расистской группы База, пишет Associated Press.
 
Были задержаны 27-летний канадец Патрик Джордан Мэтьюс,  33-летний Брайан Марк Лемли и 19-летний Уильям Гарфилд Билбро из Дентона, штат Мэриленд.
 
 
Все они были членами экстремистско-расистской группировки База.
 
По данным Федерального бюро расследований , База - группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация, которая объявила войну меньшинствам в США и за рубежом.
 
В отличие от других экстремистских групп, База не ориентирована на пропаганду - вместо этого группа стремится объединить высококвалифицированных членов, чтобы подготовить их к актам насилия.
 
 
 

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Теги: США, Терроризм, митинг, полиция
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Источник: korrespondent.net

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