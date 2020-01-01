В США предотвратили теракт неонацистов

База это группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация. Группа стремится подготовить членов к актам насилия.

В США арестовали экс-резервиста Вооруженных сил Канады, который готовил теракт во время митинга против оружия в Вирджинии, также было задержано двух мужчин расистской группы База, пишет Associated Press.

Были задержаны 27-летний канадец Патрик Джордан Мэтьюс, 33-летний Брайан Марк Лемли и 19-летний Уильям Гарфилд Билбро из Дентона, штат Мэриленд.

Все они были членами экстремистско-расистской группировки База.

По данным Федерального бюро расследований , База - группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация, которая объявила войну меньшинствам в США и за рубежом.

В отличие от других экстремистских групп, База не ориентирована на пропаганду - вместо этого группа стремится объединить высококвалифицированных членов, чтобы подготовить их к актам насилия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet