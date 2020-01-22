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Европейские журналисты возмутились законом о дезинформации

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Европейские журналисты возмутились украинским проектом, который предусматривает наказание для СМИ.
Журналисты раскритиковали закон Минкульта
Журналисты раскритиковали закон Минкульта
informat.com.ua
 
Европейская федерация журналистов возмутилась украинским проектом закона о дезинформации, который допускает государственное вмешательство в профессию работников СМИ, говорится на сайте ЕВЖ.
 
Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьерреса заявил, что правительство должно соблюдать право журналистов на саморегулирование и самостоятельность и создавать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства. Поэтому  федерация журналистов решительно отвергает предложение авторов законопроекта.
 
"20 января 2020 года, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало текст проекта закона о борьбе с дезинформацией и регулирования деятельности СМИ. По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, закон имеет целью противостоять российской дезинформации. Однако журналистское сообщество считает, что эта инициатива, вероятно, будет использована как инструмент для травли украинских журналистов. В частности, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) предупреждает, что закон сделает возможным государственное вмешательство в журналистскую профессию и ограничит права работников СМИ.
 
Документ определяет новые правила регулирования СМИ и журналистской деятельности. Законодатели хотят предусмотреть уголовное обвинение за дезинформацию с огромными штрафами (до 350 000 евро) и 7 годами заключения. 
 
"Правительство должно строго соблюдать журналистское саморегулирование и самостоятельность. Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов своих прав. Европейская федерация журналистов решительно отвергает любые предложения, в которых говорится о том, что государство будет регулировать журналистскую деятельность и сможет накладывать какие-либо ограничения на журналистов", - отреагировал Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.
 
Напомним, опубликован закон о наказании журналистов за дезинформацию. Глава НСЖУ его раскритиковал.
Как известно, Минкульт планирует ввести тюремный срок за дезинформацию в СМИ.
 
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Теги: СМИ, Журналисты, Владимир Бородянский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    22.01.2020, 19:26
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
И это что-то поменяет? Цензура рулит
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