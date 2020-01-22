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Праворадикальные группы злоупотребляют трезуцбцем - Великобритания

Комментариев: 5
В Великобритании принесли извинения за внесение трезубца в базу экстемистских материалов полиции.
Украинский трезубец
Украинский трезубец
скриншот

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис извинился перед народом Украины за  внесение трезубца в базу экстемистских материалов полиции. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Посольство Украины в Великобритании.

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В то же время Льюис объяснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группировки. 

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство, Мы понимаем, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, а также искренне сожалее о любом оскорблении украинцев", - сообщил Льюис.

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Напомним, полиция Великобритании внесла трезубец в список "символов террористов".

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Теги: Британия, трезубец, экстремизм
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Комментариев (5)
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Coюзник    22.01.2020, 19:14
Оценка:  +16
Coюзник
Позвольте российский триколор был флагом армии Власова ... почему он не занесен в базу полиции???
farfalle    22.01.2020, 19:19
Оценка:  -15
farfalle
Каким боком Власов к терроризму?
Путин-Xyйло    22.01.2020, 19:44
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
вермишель, база не терроризма! Или ты не все буквы выучил или с памятью проблемы. А власов таки да - враг народа и предатель кацапского камунизЬма
Путин-Xyйло    22.01.2020, 19:45
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Так что триколору в нацистских символах самое место!
tulchanin    22.01.2020, 19:54
Оценка:  -5
tulchanin
Так это когда было... а укр. праворадикалы сейчас барагозят. И судя по всему в ЕС или Британии... ну а гдеж ещё укр. патриотам быть=)
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