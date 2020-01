Праворадикальные группы злоупотребляют трезуцбцем - Великобритания

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис извинился перед народом Украины за внесение трезубца в базу экстемистских материалов полиции. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Посольство Украины в Великобритании.

В то же время Льюис объяснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группировки.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство, Мы понимаем, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, а также искренне сожалее о любом оскорблении украинцев", - сообщил Льюис.

.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:

"We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people" - @BrandonLewis. #TridentIsUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/gT445vBPxN