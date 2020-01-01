Масштабное ДТП в Польше: столкнулись 17 авто

В аварии участвовали 11 легковушек, два грузовика и четыре средних транспортных автомобиля.

На юге Польше в среду, 22 января, столкнулись 17 автомобилей. В аварии пострадали восемь человек, сообщает tvn24.pl.

По данным полиции, причиной столкновения могла быть скользкая дорога.

Отмечается, что ДТП случилось около полудня на автобане S7 недалеко от города Кельце.

В полиции сообщили, что в ДТП попали 11 легковых автомобилей, два больших грузовика и четыре средних транспортных автомобиля. Один из автомобилей загорелся.

Через несколько часов движение автомобилей в этом районе было возобновлено.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Семь авто были повреждены.

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