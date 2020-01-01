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Масштабное ДТП в Польше: столкнулись 17 авто

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В аварии участвовали 11 легковушек, два грузовика и четыре средних транспортных автомобиля.
В Польше столкнулись 17 авто
В Польше столкнулись 17 авто
tvn24.pl

На юге Польше в среду, 22 января, столкнулись 17 автомобилей. В аварии пострадали восемь человек, сообщает tvn24.pl.

По данным полиции, причиной столкновения могла быть скользкая дорога.

Отмечается, что ДТП случилось около полудня на автобане S7 недалеко от города Кельце.

В полиции сообщили, что в ДТП попали 11 легковых автомобилей, два больших грузовика и четыре средних транспортных автомобиля. Один из автомобилей загорелся.

Через несколько часов движение автомобилей в этом районе было возобновлено.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Семь авто были повреждены.

А в Чехии рождественский карп спровоцировал ДТП. Пожилая женщина-водитель получила травму.

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Теги: автомобили, Польша, ДТП
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Источник: korrespondent.net

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