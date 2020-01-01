Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВОЗ дала рекомендации по защите от нового вируса

Комментариев: 0
Специалисты рекомендуют мыть руки с мылом, прикрывать рот и нос при кашле или чихании, а также термически обрабатывать мясо и яйца.
Также нужно избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом
Также нужно избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом

Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации, как защититься от коронавируса. Памятка размещена на странице ВОЗ в Twitter.

Так, рекомендуется мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе; прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем; избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа.

Также ВОЗ советует термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу; избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

По последним данным, от нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, в Китае погибли уже 17 человек. Количество инфицированных увеличилось до 444. В России и в Мексике заявляют, что госпитализированы приезжие из Китая с подозрением на вирус. Китай закрыл границу.

Напомним, что ранее Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ. Власти страны также пригласили в город, где находится очаг вспышки пневмонии, специалистов из Гонконга, Макао и Тайваня.

Смертельный вирус из КНР идет по миру. Лечения нет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, Китай, ВОЗ, заболевание, заболевания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь