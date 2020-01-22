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Макрон в Израиле поспорил с полицейским

Комментариев: 1
Французскому лидеру не понравилось, что полицейский пытался вместе с ним войти в базилику Святой Анны.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Иерусалим устроил перепалку с местным полицейским. Соответствующее видео в среду, 22 января, появилось в социальных сетях.

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите", - говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила", - добавил Макрон и прошел внутрь.

Как уточняет местное издание Едиот Ахронот, события развернулись на входе в базилику Святой Анны и президент был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним.

Ранее сообщалось, что в Париже протестующие пытались прорваться в театр, где находился Макрон.

А в Офисе Президента Украины сообщили, что Макрон согласился посетить Киев.

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Теги: Израиль, храм, курьез, Иерусалим, полицейский, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    22.01.2020, 21:32
Оценка:  +3
Graddfeydd
А если бы на Макрона в этой базилике напал какой-нибудь джихадист, полицейскому пришлось бы объяснительную писать...
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