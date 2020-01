Макрон в Израиле поспорил с полицейским

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Иерусалим устроил перепалку с местным полицейским. Соответствующее видео в среду, 22 января, появилось в социальных сетях.

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите", - говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила", - добавил Макрон и прошел внутрь.

Как уточняет местное издание Едиот Ахронот, события развернулись на входе в базилику Святой Анны и президент был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним.

French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA