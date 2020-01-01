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Британский парламент окончательно одобрил Brexit

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Если королева Елизавета II утвердит документ, Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января.
Британский парламент
Британский парламент
АР (архив)

Парламент Великобритании в ходе голосования в среду, 22 января, одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза, сообщают британские СМИ.

Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов.
 
Теперь документ направляется на подпись королеве Елизавете II. Если она утвердит документ, Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него. 

По данным СМИ, Британия потеряла из-за Brexit 170 миллиардов долларов. А к концу года убытки Великобритании из-за выхода из ЕС, по прогнозам, увеличатся еще на 70 миллиардов фунтов.

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Теги: Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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