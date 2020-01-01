Вирус в Китае: жителям Уханя запретили покидать город

Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты, остановлена работа метро и автобусов.



Жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, с 23 января запрещено покидать город без особых причин. Такими мерами власти Китая собираются ограничить распространение коронавируса, сообщает Global Times.

Отмечается, что приостановлена работа автобусов и метро, а также рейсов междугородних поездов и самолетов.

Сколько времени продлится запрет, не сообщается.

Ухань находится в провинции Хубэй, его население составляет 11 млн человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 300 человек, а умерли уже 17.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый тип пневмонии может распространиться за пределами Китая, поскольку случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии.

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