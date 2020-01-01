Китай не сразу отреагировал на коронавирус – США

В Госдепе США обвинили власти Китай в отсутствии экстренной реакции на новый коронавирус.



В Государственном департаменте США уверены, что власти Китая недостаточно быстро среагировали на вспышку коронавируса, унесшего уже 17 жизней, сообщает РИА Новости.

"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 300 человек, а умерли уже 17.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый тип пневмонии может распространиться за пределами Китая, поскольку случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии.

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