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Трамп обновил свой рекорд по числу твитов в день

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Американский лидер во второй день судебного процесса по импичменту опубликовал в Twitter более 140 постов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во второй день судебного процесса по импичменту в Сенате выложил в своем Twitter 142 поста за сутки, сообщает Factbase.
 
Таким образом, американский лидер побил свой рекорд.
 
12 декабря 2019 года президент США на фоне слушаний по его импичменту в Конгрессе сделал 123 твита.
 
Напомним, в Сенате начались разбирательства по делу об импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном режиме, что займет около двух недель.
 
Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Теги: США, twitter, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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