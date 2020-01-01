Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вирус в Китае: число больных превысило 570 человек

Комментариев: 0
В тяжелом состоянии находятся 95 заболевших человек. От пневмонии нового типа умерли 17 человек.
В Китае вспыхнул вирус нового типа
В Китае вспыхнул вирус нового типа


Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV людей по всему Китаю выросло до 570, количество погибших не изменилось и составляет 17 человек, сообщает International Business Timesв четверг, 23 января.

Большинство случаев заражения выявлены в Ухани, поэтому город изолировали. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и есть риск его быстрого распространения, в этой связи были приостановлены все выездные рейсы из города.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 300 человек, а умерли уже 17. 

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый тип пневмонии может распространиться за пределами Китая, поскольку случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Китай, заболевание, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь