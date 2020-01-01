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Трамп примет участие в марше против абортов

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Дональд Трамп первым из американских президентов посетит ежегодный митинг против абортов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в марше против абортов, который пройдет в пятницу, 24 января в Вашингтоне.
 
Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм написала в Twitter, что Трамп станет первым президентом США, который примет участие в этом мероприятии.
 
"Марш за жизнь" ежегодно собирает противников абортов, принадлежащих к религиозным и консервативным общественным организациям. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты в общенациональном масштабе.

Трамп: Я против абортов, но есть исключения

Напомним, запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода. В частности, такое решение приняли в штатах Айова и Алабама.

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Теги: митинг, аборт, аборты, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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