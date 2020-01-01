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Один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле

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Неизвестный стрелок также ранил пять человек. Преступник скрылся, его ищет полиция.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
Getty Images


Неизвестный открыл огонь в Сиэтле в американском штате Вашингтон. Жертвой трагедии стал один человек, еще пятеро получили ранения, сообщает NBC.

Инцидент произошел в центре возле рынка Пайк-Плейс, который является самым популярным туристическим местом в городе.

Полиция ведет розыск подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

В США в результате стрельбы погибли четыре человека

Напомним, ранее в результате стрельбы на Гавайских островах погибли двое полицейских и еще один был ранен.

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Теги: США, стрельба, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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