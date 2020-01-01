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Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

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Большой авиатанкер работал в районе Сноуи Монаро в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Лесные пожары в Австралии не прекращаются несколько месяцев
Лесные пожары в Австралии не прекращаются несколько месяцев

В Австралии потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
 
Речь идет о большом авиатанкере, работавшем в районе Сноуи Монаро. Началось расследование данного инцидента.
 
Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Погибли 27 человек и более миллиарда животных.

Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов. 

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Теги: Австралия, самолет, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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