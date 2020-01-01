Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Большой авиатанкер работал в районе Сноуи Монаро в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Лесные пожары в Австралии не прекращаются несколько месяцев



В Австралии потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.



Речь идет о большом авиатанкере, работавшем в районе Сноуи Монаро. Началось расследование данного инцидента.



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