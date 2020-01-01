Правоохранителям пришлось применить против активистов слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

В швейцарском Цюрихе произошли столкновения между противниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и полицией. Об этом в ночь на четверг, 23 января, сообщила местная полиция.

Отмечается, что беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции Цюрих против ВЭФ, в которой приняли участие несколько сотен человек.

Радикально настроенные демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки. В свою очередь правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Три человека были задержаны. Прохожий, получивший ожоги, и полицейский, о ранении которого нет никаких подробностей, были отвезены в больницу.

Cмотрите фотогалерею: Противники форума в Давосе устроили беспорядки в Цюрихе

Напомним, с 21 по 24 января проходит ежегодный форум в Давосе. Его организаторы сообщили о присутствии 3000 официальных лиц из 117 стран. Среди приглашенных гостей – президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и экоактивистка Грета Тунберг.

Накануне на форуме в Давосе выступил президент Украины Владимир Зеленский. Корреспондент.net собрал главные тезисы выступления украинского лидера.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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