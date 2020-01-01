В столице Таиланда из-за грязного воздуха закрыли 450 школ

Уровень содержания твердых частиц в воздухе Бангкока составляет 78,3 г/м3 и превышает норму более чем в два раза.

В столице Таиланда Бангкоке из-за чрезмерного уровень загрязнения воздуха закрыли около 450 школ. Об этом накануне сообщило местное издание Independent.

Отмечается, что в Бангкоке содержание твердых частиц (ТЧ 2,5) составляет 78,3 г/м3. При этом уровень выше 35 считается вредным для здоровья, согласно независимому монитору качества воздуха AirVisual. При этом индекс качества воздуха Бангкока накануне в среду составил 163 единиц при максимально допустимом 150.

Бангкок является одним из многих азиатских городов, где наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха из-за выбросов многочисленных заводов, а также из-за сжигания листвы и травы на полях, – говорится в сообщении.

Ожидается, что школы в Бангкоке будут закрыты на один день.

Ранее сообщалось, что американская компания Microsoft планирует потратить миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода. Компания обещает к 2030 году стать полностью "углерод-отрицательной".

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